Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Воллес порівняв Шойгу й Герасимова з дуетом коміків

Воллес порівняв Шойгу й Герасимова з дуетом коміків

13 лип 2023, 19:58
999

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес порівняв міністра оборони рф Сергія Шойгу і начальника російського генштабу Валерія Герасимова з відомим комедійним дуетом Лорел і Гарді.


.

Хтось бачив Суровікіна останнім часом? Один з їхніх найкращих генералів зник. І вони залишили Лорела і Гарді (Лорел і Гарді — британсько-американські актори-коміки, які були однією з найпопулярніших комедійних пар в історії кіно) на чолі кампанії. Ви знаєте, у них там Герасимов і Шойгу, — цитує Воллеса Reuters.

Міністр сказав, що рішення кремлівського карлика володимира путіна залишити Шойгу і Герасимова на посадах попри численні військові провали було правильним.

Це добрі новини для України. Це саме ті люди, яких ви хочете бачити на керівних посадах, — додав Воллес.

Стен Лорел і Олівер Гарді — британсько-американські актори-коміки, які були однією з найпопулярніших комедійних пар в історії кіно.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів