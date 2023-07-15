В Виннице в общежитии университета прогремел взрыв, есть погибший

В общежитии Винницкого аграрного университета прогремел взрыв, фото: Foursquare

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Ракурс

У гуртожитку Вінницького національного аграрного університету в ніч на сьогодні, 15 липня, пролунав вибух. Одна людина загинула.

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За попередньою інформацією, вибухнув пристій невійськового призначення. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на речницю Нацполіції Вінниччини Заріну Маєвську.

Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній із кімнат гуртожитку. Виїздом на місце події було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи, — розповіла Маєвська.

За її словами, більше ніхто не постраждав. Були евакуйовані люди, після завершення всіх слідчих дій, вони змогли повернутися до своїх кімнат.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою самогубство.

Джерело: «Суспільне»