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В Ирпене обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны, фото: Тарас Вязовченко
Братскую могилу времен Второй мировой обнаружили на Киевщине (ФОТО)https://racurs.ua/n185131-bratskuu-mogilu-vremen-vtoroy-mirovoy-obnarujili-na-kievschine-foto.htmlРакурс
На Київщині в Ірпені в районі Романівки розкопали братську могилу часів Другої світової війни.
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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив
Поховання 1943 року. Можливо колись будуть встановлені імена загиблих в другій світовій війні, — зазначив.
В’язовченко також опублікував фотознімки виявленого поховання.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на Київщині у лісі виявили іржаві рештки восьми британських винищувачів Hawker Hurricane часів Другої світової, котрі були відправлені Британією до СРСР після вторгнення нацистської Німеччини у 1941 році.