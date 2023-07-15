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Ракурс
В Ирпене обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны, фото: Тарас Вязовченко

Братскую могилу времен Второй мировой обнаружили на Киевщине (ФОТО)

15 июл 2023, 11:35
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На Київщині в Ірпені в районі Романівки розкопали братську могилу часів Другої світової війни.


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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив

Поховання 1943 року. Можливо колись будуть встановлені імена загиблих в другій світовій війні, — зазначив.

В’язовченко також опублікував фотознімки виявленого поховання.

У Ірпені виявили братську могилу часів Другої світової війни, фото: Тарас В'язовченко

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на Київщині у лісі виявили іржаві рештки восьми британських винищувачів Hawker Hurricane часів Другої світової, котрі були відправлені Британією до СРСР після вторгнення нацистської Німеччини у 1941 році.

Источник: Ракурс


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