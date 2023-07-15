В Ирпене обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны, фото: Тарас Вязовченко

https://racurs.ua/n185131-bratskuu-mogilu-vremen-vtoroy-mirovoy-obnarujili-na-kievschine-foto.html

Ракурс

На Київщині в Ірпені в районі Романівки розкопали братську могилу часів Другої світової війни.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив

Поховання 1943 року. Можливо колись будуть встановлені імена загиблих в другій світовій війні, — зазначив.

В’язовченко також опублікував фотознімки виявленого поховання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на Київщині у лісі виявили іржаві рештки восьми британських винищувачів Hawker Hurricane часів Другої світової, котрі були відправлені Британією до СРСР після вторгнення нацистської Німеччини у 1941 році.