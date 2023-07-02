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Ракурс
Hawker Hurricane, фото: Wikimedia Commons

Остатки восьми британских истребителей обнаружили на Киевщине

2 июл 2023, 14:58
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На Київщині у лісі виявили іржаві рештки восьми британських винищувачів Hawker Hurricane часів Другої світової війни, котрі були відправлені Британією до СРСР після вторгнення нацистської Німеччини у 1941 році.


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Про це повідомляє BBC.

Ці літаки були частиною пакету союзницької військової підтримки СРСР, оплаченої Сполученими Штатами за схемою ленд-лізу. Подібне законодавство сьогодні використовується урядом США для надання військової допомоги Україні.

Hawker Hurricane, фото: Wikimedia Commons

За словами авіаційних експертів, це перший випадок, коли на території України було знайдено рештки такої кількості «Харрикейнів».

Дуже рідко можна знайти цей літак в Україні, — наголошує керівник розкопок Олексій Штан. — Це дуже важливо для нашої історії авіації, тому що раніше тут не знаходили жодного літака з ленд-лізу.

Загалом до СРСР між 1941 та 1944 роками було відправлено близько 3 тис. «Харрикейнів». Більшість з них були або знищені в бою, або пізніше розібрані на запчастини.

Але деякі були навмисно розбиті і поховані після війни, щоб СРСР не довелося платити Сполученим Штатам — відповідно до законодавства про ленд-ліз, Радянський Союз був зобов’язаний заплатити за будь-яку передану військову техніку, що залишилася неушкодженою після закінчення бойових дій.

Такою була доля і цих восьми «Харрикейнів», знайдених похованими в лісі на південь від Києва:

  • з літаків зняли інструменти, рації, кулемети та будь-який корисний металобрухт;
  • потім їх витягли тракторами з сусіднього аеродрому, розбили на частини і скинули в неглибокий яр;
  • вважається, що після цього їх засипали землею бульдозери.

Останки літаків виявили нещодавно після того, як неподалік знайшли нерозірвану бомбу часів війни — решта яру була перевірена за допомогою металошукачів і так натрапили на «Харрикейни».

Національний музей авіації України зараз проводить копіткі розкопки вручну. Співробітники музею прагнуть ідентифікувати якомога більше літаків, щоб їх можна було зібрати і виставити на огляд.

Вважається, що сьогодні у світі є лише 14 відновлених «Харрикейнів», які можуть літати.

Наприкінці Другої Світової «Харрикейни» вже вважалися застарілими літаками й використовувалися здебільшого для протиповітряної оборони. Так, ці вісім «Харрикейнів» займалися захистом великих транспортних вузлів, зокрема залізничних станцій.

Джерело: BBC

Источник: Ракурс


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