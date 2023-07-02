Рештки восьми британських винищувачів виявили на Київщині

Hawker Hurricane, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

На Київщині у лісі виявили іржаві рештки восьми британських винищувачів Hawker Hurricane часів Другої світової війни, котрі були відправлені Британією до СРСР після вторгнення нацистської Німеччини у 1941 році.

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Про це повідомляє BBC.

Ці літаки були частиною пакету союзницької військової підтримки СРСР, оплаченої Сполученими Штатами за схемою ленд-лізу. Подібне законодавство сьогодні використовується урядом США для надання військової допомоги Україні.

За словами авіаційних експертів, це перший випадок, коли на території України було знайдено рештки такої кількості «Харрикейнів».

Дуже рідко можна знайти цей літак в Україні, — наголошує керівник розкопок Олексій Штан. — Це дуже важливо для нашої історії авіації, тому що раніше тут не знаходили жодного літака з ленд-лізу.

Загалом до СРСР між 1941 та 1944 роками було відправлено близько 3 тис. «Харрикейнів». Більшість з них були або знищені в бою, або пізніше розібрані на запчастини.

Але деякі були навмисно розбиті і поховані після війни, щоб СРСР не довелося платити Сполученим Штатам — відповідно до законодавства про ленд-ліз, Радянський Союз був зобов’язаний заплатити за будь-яку передану військову техніку, що залишилася неушкодженою після закінчення бойових дій.

Такою була доля і цих восьми «Харрикейнів», знайдених похованими в лісі на південь від Києва:

з літаків зняли інструменти, рації, кулемети та будь-який корисний металобрухт;

потім їх витягли тракторами з сусіднього аеродрому, розбили на частини і скинули в неглибокий яр;

вважається, що після цього їх засипали землею бульдозери.

Останки літаків виявили нещодавно після того, як неподалік знайшли нерозірвану бомбу часів війни — решта яру була перевірена за допомогою металошукачів і так натрапили на «Харрикейни».

Національний музей авіації України зараз проводить копіткі розкопки вручну. Співробітники музею прагнуть ідентифікувати якомога більше літаків, щоб їх можна було зібрати і виставити на огляд.

Вважається, що сьогодні у світі є лише 14 відновлених «Харрикейнів», які можуть літати.

Наприкінці Другої Світової «Харрикейни» вже вважалися застарілими літаками й використовувалися здебільшого для протиповітряної оборони. Так, ці вісім «Харрикейнів» займалися захистом великих транспортних вузлів, зокрема залізничних станцій.

Джерело: BBC