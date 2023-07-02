Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Разрушение дамбы Каховской ГЭС привело к значительным подтоплениям, фото: Mail.ru
12 кладбищ расположены на подтопленной вследствие разрушения Каховской ГЭС территорииhttps://racurs.ua/n184701-12-kladbisch-raspolojeny-na-podtoplennoy-vsledstvie-razrusheniya-kahovskoy-ges-territorii.htmlРакурс
Руйнування греблі Каховської ГЕС, котре сталося 6 червня, призвело до підтоплення значних територій, на яких, зокрема, розташовувалися об'єкти, пошкодження яких становить загрозу для здоров’я населення регіону.
.
Про це сьогодні, 2 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що на підтопленій території розташовані:
- 12 кладовищ;
- скотомогильник;
- біометрична (біотермічна яма).
Відповідні дані циркулюють у внутрішніх документах окупаційної адміністрації ТОТ Херсонської області, які є в розпорядженні Центру Національного Спротиву. Підтоплення таких об'єктів може призвести до епідемій на тимчасово окупованих територіях, — наголошують у ЦНС.
Каховская ГЭС: Для того, чтобы нанести такие разрушения, нужен доступ и подготовка, это делали военные профессионалы — Юрий Ландау, АО «Укргидропрект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Поділ майна подружжя
Загрузка...