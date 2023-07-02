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Ракурс
Разрушение дамбы Каховской ГЭС привело к значительным подтоплениям, фото: Mail.ru

12 кладбищ расположены на подтопленной вследствие разрушения Каховской ГЭС территории

2 июл 2023, 14:22
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Руйнування греблі Каховської ГЕС, котре сталося 6 червня, призвело до підтоплення значних територій, на яких, зокрема, розташовувалися об'єкти, пошкодження яких становить загрозу для здоров’я населення регіону.


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Про це сьогодні, 2 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що на підтопленій території розташовані:

  • 12 кладовищ;
  • скотомогильник;
  • біометрична (біотермічна яма).

Відповідні дані циркулюють у внутрішніх документах окупаційної адміністрації ТОТ Херсонської області, які є в розпорядженні Центру Національного Спротиву. Підтоплення таких об'єктів може призвести до епідемій на тимчасово окупованих територіях, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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