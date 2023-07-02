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Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Офис генпрокурора
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Російські загарбники сьогодні, 2 липня, близько 11.20 обстріляли з тимчасово окупованої території Херсонщини один із житлових районів обласного центру.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
В результаті російського обстрілу:
- щонайменше четверо містян отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. Дані щодо постраждалих уточнюються;
- уламками пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.
Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Наразі прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.
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