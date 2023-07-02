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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Офіс генпрокурора

Рашисти вдарили по житловій багатоповерхівці у Херсоні, четверо поранених (ФОТО)

2 лип 2023, 13:56
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Російські загарбники сьогодні, 2 липня, близько 11.20 обстріляли з тимчасово окупованої території Херсонщини один із житлових районів обласного центру.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

В результаті російського обстрілу:

  • щонайменше четверо містян отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. Дані щодо постраждалих уточнюються;
  • уламками пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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