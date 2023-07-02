Последствия падения обломков дронов в Киевской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n184698-posledstviya-nochnoy-ataki-shahedami-kievschiny-pokazali-v-gschs-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 липня, здійснили масовану атаку дронами по Київщині.

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Внаслідок дій агресора та роботи ППО в одному з районів Київщини виникла пожежа та сталося руйнування приватного житлового будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежу успішно ліквідовано рятувальниками, — вказано в повідомленні. — На ліквідацію наслідків залучалось 11 осіб особового складу ДСНС та 4 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, цієї ночі рашисти вперше за 12 днів атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.