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Ракурс
Последствия падения обломков дронов в Киевской области, фото: ГСЧС

Последствия ночной атаки «шахедами» Киевщины показали в ГСЧС (ФОТО)

2 июл 2023, 12:49
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 липня, здійснили масовану атаку дронами по Київщині.


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Внаслідок дій агресора та роботи ППО в одному з районів Київщини виникла пожежа та сталося руйнування приватного житлового будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежу успішно ліквідовано рятувальниками, — вказано в повідомленні. — На ліквідацію наслідків залучалось 11 осіб особового складу ДСНС та 4 одиниць спеціальної техніки.

Наслідки падіння уламків дронів на Київщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, цієї ночі рашисти вперше за 12 днів атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.

Источник: Ракурс


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