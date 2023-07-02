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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 липня, вперше атакували Київ дронами-камікадзе.
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Усі дрони виявили в повітряному просторі навколо Києва та збили. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів, — зазначив Попко.
У Київській ОВА повідомляють, що внаслідок падіння уламків БПЛА у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки:
- в одному з будинків сталося загоряння. Пошкоджено перекриття та стіни будівлі. Пожежу оперативно ліквідували;
- в інших двох будинках — незначні пошкодження покрівлі, фасаду, вікон;
- постраждав мешканець одного з будинків — чоловік отримав поранення ноги, йому надали необхідну медичну допомогу.
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