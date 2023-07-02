Рашисты снова атаковали Киев беспилотниками типа «Шахед», фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n184693-rashisty-vpervye-za-12-dney-atakovali-kiev-shahedami-kmva.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 липня, вперше атакували Київ дронами-камікадзе.

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Усі дрони виявили в повітряному просторі навколо Києва та збили. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів, — зазначив Попко.

У Київській ОВА повідомляють, що внаслідок падіння уламків БПЛА у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки: