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Ракурс
Россияне сбросили на Херсон управляемую авиабомбу, фото: «Рух Чесно»

Рашисты ночью сбросили авиабомбу на Херсон — ОК «Юг»

2 июл 2023, 09:23
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 липня, скинули на Херсон керовану авіабомбу.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє видання «Ліга.нет».

Є руйнування. На щастя, інформації про постраждалих немає, — зазначила Гуменюк.

Крім того, цієї ночі Сили оборони України збили над Миколаївською областю два російських БПЛА «Шахед».

Ворог суттєво активізував (використання БПЛА — ред.). Вчора ми спостерігали, що посилилась безпілотна розвідка. Нами було відпрацьовано по двох безпілотних розвідниках, які залітали аж у напрямку Миколаївщини, — повідомила Гуменюк.

Також росіяни використовують дрони-камікадзе «Ланцети» для ударів по об'єктах на правому березі Дніпра.

Джерело: «Ліга.нет»

Источник: Ракурс


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