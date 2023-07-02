Руйнування греблі Каховської ГЕС призвело до значних підтоплень, фото: Mail.ru

https://racurs.ua/ua/n184701-12-kladovysch-roztashovani-na-pidtopleniy-vnaslidok-ruynuvannya-kahovskoyi-ges-terytoriyi.html

Ракурс

Руйнування греблі Каховської ГЕС, котре сталося 6 червня, призвело до підтоплення значних територій, на яких, зокрема, розташовувалися об'єкти, пошкодження яких становить загрозу для здоров’я населення регіону.

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Про це сьогодні, 2 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що на підтопленій території розташовані:

12 кладовищ;

скотомогильник;

біометрична (біотермічна яма).