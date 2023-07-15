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Уничтожение российского беспилотника, скриншот видео

Пограничники во время непогоды сбили вражеский БПЛА (ВИДЕО)

15 июл 2023, 11:04
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Українські прикордонники під час негоди наші виявили та знищили зі стрілецької зброї ворожий ударний безпілотник.


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Відповідне відео сьогодні, 15 липня, опублікував у своєму Telgram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.

На жаль, момент безпосереднього збиття «шахеда» не був знятий на відео, але все одно кадри вийшли дуже ефектними, — зазначив журналіст.

Де і коли саме було зняте це відео, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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