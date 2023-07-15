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Відповідне відео сьогодні, 15 липня, опублікував у своєму Telgram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.
На жаль, момент безпосереднього збиття «шахеда» не був знятий на відео, але все одно кадри вийшли дуже ефектними, — зазначив журналіст.
Де і коли саме було зняте це відео, не уточнюється.
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