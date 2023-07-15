Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російського безпілотника, скріншот відео
Прикордонники під час негоди збили ворожий БПЛА зі стрілецької зброї (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185130-prykordonnyky-pid-chas-negody-vorojyy-bpla-zi-strileckoyi-zbroyi-video.htmlРакурс
Українські прикордонники під час негоди наші виявили та знищили зі стрілецької зброї ворожий ударний безпілотник.
.
Відповідне відео сьогодні, 15 липня, опублікував у своєму Telgram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.
На жаль, момент безпосереднього збиття «шахеда» не був знятий на відео, але все одно кадри вийшли дуже ефектними, — зазначив журналіст.
Де і коли саме було зняте це відео, не уточнюється.
Каховська ГЕС: Щоби завдати таких руйнувань, потрібні доступ і підготовка, це робили військові професіонали — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропрект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Поділ майна подружжя
Загрузка...