Президент Южной Кореи посетил Бучу, фото: Офис Генпрокурора

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Ракурс

До України з неоголошеним візитом сьогодні, 15 липня, прибув президент Південної Кореї Юн Сок Ель. З ним також прибула перша леді країни Кім Кеон Хі.

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В Україну президент Південної Кореї прибув з Польщі, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Юн відвідав місце масових вбивств у Бучі під Києвом, перш ніж відвідати Ірпінь, зокрема цивільний житловий район, який зазнав масштабних ракетних атак, — зазначає видання.

Прес-служба Офісу генпрокурора вже опублікувала фото перебування корейського президента у Бучі.

Генеральний прокурор Андрій Костін показав Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року, — зазначається у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі відомства.

Зазначається, що Костін подякував Юн Сок Йолю за його тверду позицію та зауважив, що Україна цінує підтримку Південної Кореї на міжнародній арені, зокрема в ООН.

Сьогодні ми відвідали Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки людожерської тактики росії, спрямованої на знищення мирних українців. За 33 дні окупації Бучі тут були вчинені всі види воєнних злочинів. Серед них — катування, розстріли цивільних та евакуаційних колон, сексуальне насильство, — зазначив Костін.

Режим рф має понести відповідальність за все скоєне. Найефективніший спосіб досягти цього — Спеціальний трибунал щодо злочину агресії, — додав Костін.

Джерело: Yonhap, Офіс генпрокурора