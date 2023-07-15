Рашисты пытаются создать «судебные органы» на оккупированных территориях

Россияне создают фейковую «судебную систему» на оккупированных территориях

https://racurs.ua/n185134-rashisty-pytautsya-sozdat-sudebnye-organy-na-okkupirovannyh-territoriyah.html

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На тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України російські загарбники здійснюють заходи, спрямовані на внесення змін до «судової системи», зокрема формування в ній «нових органів» та системи управління.

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Про це сьогодні, 15 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що ворог намагається активізувати «судову гілку влади» на окупованих територіях, що надати окупантам нових важелів тиску на цивільне населення.

Через ці органи, що цілком підконтрольні центральній владі у москві, російсько-окупаційна адміністрація матиме, псевдозаконні підстави позбавляти громадян України на ТОТ свободи, відчужувати їхнє майно та приймати рішення на користь окупаційних органів, — зазначають у ЦНС.

Варто додати, що ще на початку квітня Вища рада правосуддя опублікувала заяву, у якій наголосила, що рішення створених на окупованих територіях фейкових судів вважатимуться нікчемними, а звернення до таких судів свідчитиме про визнання незаконно створених рф на захопленій території нелегітимних органів влади та сприятиме їх окупаційній діяльності.