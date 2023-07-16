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Взрывное воскресенье - оккупированные Луганск и Бердянск посетила "бавовна"

Взрывное воскресенье — оккупированные Луганск и Бердянск посетила «бавовна» (ФОТО, ВИДЕО)

16 июл 2023, 10:44
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В окуповані Луганськ та Бердянськ у неділю, 16 липня, завітала «бавовна».


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Про потужні вибухи в окупованому Луганську повідомили місцеві телеграм-канали. Вони також опублікували численні фото та відео вибухів.

Чим вдарили, поки незрозуміло, але з дописів зрозуміло, що вибухи гриміли в районі Південного/Мирного.

Росіяни пояснили, що працює ППО, однак на відео видно і чути детонацію. На кадрах видно стовп диму.

За попередньою інформацією, вибухи сталися на південно-західній околиці міста в районі шахти «Мащинська».

Вибухи в Луганську підтвердила російська окупаційна адміністрація.

В окупованому Бердянську 16 липня також гучно. Інформацію про вибухи підтверджує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Источник: Ракурс


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