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Взрывное воскресенье - оккупированные Луганск и Бердянск посетила "бавовна"
Взрывное воскресенье — оккупированные Луганск и Бердянск посетила «бавовна» (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n185158-vzryvnoe-voskresene-okkupirovannye-lugansk-i-berdyansk-posetila-bavovna-foto-video.htmlРакурс
В окуповані Луганськ та Бердянськ у неділю, 16 липня, завітала «бавовна».
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Про потужні вибухи в окупованому Луганську повідомили місцеві телеграм-канали. Вони також опублікували численні фото та відео вибухів.
Чим вдарили, поки незрозуміло, але з дописів зрозуміло, що вибухи гриміли в районі Південного/Мирного.
Росіяни пояснили, що працює ППО, однак на відео видно і чути детонацію. На кадрах видно стовп диму.
За попередньою інформацією, вибухи сталися на південно-західній околиці міста в районі шахти «Мащинська».
Вибухи в Луганську підтвердила російська окупаційна адміністрація.
В окупованому Бердянську 16 липня також гучно. Інформацію про вибухи підтверджує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.