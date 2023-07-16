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Вибухова неділя - в окуповані Луганськ та Бердянськ завітала "бавовна"
Вибухова неділя — в окуповані Луганськ та Бердянськ завітала «бавовна» (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185158-vybuhova-nedilya-v-okupovani-lugansk-ta-berdyansk-zavitala-bavovna-foto-video.htmlРакурс
В окуповані Луганськ та Бердянськ у неділю, 16 липня, завітала «бавовна».
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Про потужні вибухи в окупованому Луганську повідомили місцеві телеграм-канали. Вони також опублікували численні фото та відео вибухів.
Чим вдарили, поки незрозуміло, але з дописів зрозуміло, що вибухи гриміли в районі Південного/Мирного.
Росіяни пояснили, що працює ППО, однак на відео видно і чути детонацію. На кадрах видно стовп диму.
В окупованому Бердянську 16 липня також гучно. Інформацію про вибухи підтверджує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.