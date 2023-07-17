Великобритания объявила новые санкции против россии

https://racurs.ua/n185199-velikobritaniya-obyavila-novye-sankcii-protiv-rossii.html

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Уряд Великої Британії запровадив санкції щодо 14 росіян з огляду на спроби російської влади знищити українську національну ідентичність, зокрема проти 11 причетних до примусової депортації українських дітей.

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У жахливій програмі примусової депортації дітей і сповненій ненависті пропаганді, яку вивергають його лакеї, ми бачимо справжній намір Путіна — стерти Україну з карти. Сьогоднішні санкції спрямовані на притягнення до відповідальності тих, хто підтримує режим Путіна, включно з тими, хто хоче бачити знищення України, розпад її національної ідентичності та знищення її майбутнього, — заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, йдеться у прес-релізі уряду.

Серед них — уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова та міністр освіти росії Сергій Кравцов. Вони відіграли роль у програмі депортації рф, спрямованій на знищення української культурної та національної ідентичності.

Наголошується, що понад 19 тис. українських дітей були примусово депортовані до росії або на тимчасово контрольовану нею територію. Багато дітей поміщені у табори для перевиховання в незаконно окупованому Криму та на материкові частині рф, де щодо них проводиться російсько-орієнтоване та військове виховання.