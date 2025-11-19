Шпионское российское судно появилось у британских берегов. Фото:

https://racurs.ua/n210396-rossiyskiy-korabl-shpion-zafiksirovali-u-beregov-britanii.html

Ракурс

Шпигунське російське судно з’явилося біля британських берегів.

Російський шпигунський корабель «Янтар» прибув у регіон кілька тижнів тому й перебуває на межі британських вод на півночі Шотландії. Судно може займатися збором інформації про підводну інфраструктуру. Британський уряд пильно стежить за цим кораблем. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, передає Sky News.

Російське шпигунське судно «Янтар» перебуває на межі британських вод на півночі Шотландії, — зазначив він.

За словами міністра, «Янтар» розроблений для збору розвідувальних даних і мапування британських підводних кабелів. У той район був відправлений фрегат королівських ВМС та літаки королівських Повітряних сил, які повинні моніторити ситуацію. Російський корабель натомість спрямував лазери на британських пілотів.

Гілі наголосив, що судно «Янтар» вдруге за 2025 рік приходить у британські води.

Як відомо, «Янтар» — це російське океанографічне дослідне судно проекту 22010 «Крюйс», побудоване на Прибалтійському суднобудівному заводі у 2010−2015 роках для Головного управління глибоководних досліджень Міністерства оборони РФ.

Офіційно корабель призначений для дослідження товщі Світового океану та його дна. Насправді ж це судно-шпигун, яке оснащене обладнанням для збору інформації та пілотованими та безпілотними глибоководними підводними човнами. Пентагон контролює пересування «Янтаря».

Нагадаємо, у жовтні російський підводний човен Б-261 «Новоросійськ» сплив біля узбережжя Франції. У цей район було відправлено французький фрегат, який спостерігав за підводним човном. Ймовірно, «Новоросійськ» тоді сплив через технічну несправність.

Джерело: Sky News