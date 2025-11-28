НАТО поднимало истребители из-за российских бомбардировщиков над Балтийским морем. Фото:

https://racurs.ua/n210573-nato-podnimalo-istrebiteli-iz-za-rossiyskih-bombardirovschikov-nad-baltiyskim-morem.html

Ракурс

Російські бомбардувальники здійснили навчальний політ над Балтійським морем.

Три бомбардувальники Ту-22М3 Повітряно-космічних сил РФ 27 листопада виконали навчальний політ над Балтійським морем після перельоту з авіабази «Біла» на «Оленья». Одна з «Тушок» працювала як літак-ретранслятор і забезпечувала зв’язок між іншими двома бомбардувальниками та командними пунктами. Про це проект AviVector повідомив у Telegram.

Зазначається, що бомбардувальники супроводжували винищувачі Су-27 і Су-35С.

Країни Балтійського регіону оперативно відреагували на російську місію й підняли у повітря шведські винищувачі JAS 39 італійські Eurofighter. Вони вилетіли з баз у Швеції та Естонії для контролю повітряної обстановки.

Винищувачі Швеції та Італії були підняті в повітря для спостереження за російськими літаками та забезпечення безпеки регіону, — заначили в Північноатлантичному альянсі.

Нагадаємо, у вересні два угорські винищувачі Gripen перехопили над Балійським морем п’ять російських військових літаків. Угорські літаки піднялися в повітря з авіабази Шяуляй у Литві у відповідь на проліт поблизу повітряного простору Латвії літаками Су-30, Су-35 та трьома МіГ-31.