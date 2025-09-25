Новини
Угорські винищувачі перехопили п’ять російських літаків над Балтійським морем (ФОТО)

25 вер 2025, 22:53
Два угорські винищувачі Gripen сьогодні, 25 вересня, перехопили над Балійським морем п’ять російських військових літаків.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило військово-повітряне командування НАТО, опублікувавши відповідні фото.

Зазначається, що угорські літаки піднялися в повітря з авіабази Шяуляй у Литві у відповідь на проліт поблизу повітряного простору Латвії п’ятьма російськими літаками — Су-30, Су-35 та трьома МіГ-31.

Винищувачі летіли поблизу повітряного простору НАТО, не дотримуючись міжнародних правил безпеки польотів, — наголошують у повітряному командуванні НАТО.

Російські літаки були виявлені на захід від латвійського узбережжя, після чого їх супроводили. Після виконання завдання винищувачі Gripen повернулися на базу.

Патрулювання повітряного простору НАТО — це колективна цілодобова місія, яка захищає кожен сантиметр повітряного простору НАТО, — додали в повітряному командуванні.

