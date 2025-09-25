Авіація США перехопила російські військові літаки, фото: Toshi Aoki - JP Spotters

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило про фіксацію у зоні ідентифікації повітряної оборони Аляски російських військових літаків, для перехоплення який була відправлена авіація.

Подія сталася вчора, 24 вересня. Про це повідомляється на сайті NORAD.

Зазначається, що були виявлені чотири російські літаки — два Ту-95 і два Су-35. Для їх перехоплення були направлені: літак раннього радіолокаційного виявлення E-3, чотири літаки F-16 і чотири літаки-заправники KC-135.

Російські військові літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір США або Канади. Така діяльність Росії в ADIZ Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза, — зазначили в NORAD.

У NORAD зауважили, що зона ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і є визначеною ділянкою міжнародного повітряного простору, яка вимагає оперативної ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки.