Перехват российских военных самолетов, фото: NATO Air Command

https://racurs.ua/n209323-vengerskie-istrebiteli-perehvatili-pyat-rossiyskih-samoletov-nad-baltiyskim-morem-foto.html

Ракурс

Два угорські винищувачі Gripen сьогодні, 25 вересня, перехопили над Балійським морем п’ять російських військових літаків.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило військово-повітряне командування НАТО, опублікувавши відповідні фото.

Зазначається, що угорські літаки піднялися в повітря з авіабази Шяуляй у Литві у відповідь на проліт поблизу повітряного простору Латвії п’ятьма російськими літаками — Су-30, Су-35 та трьома МіГ-31.

Винищувачі летіли поблизу повітряного простору НАТО, не дотримуючись міжнародних правил безпеки польотів, — наголошують у повітряному командуванні НАТО.

Російські літаки були виявлені на захід від латвійського узбережжя, після чого їх супроводили. Після виконання завдання винищувачі Gripen повернулися на базу.