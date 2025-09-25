Венгерские истребители перехватили пять российских самолетов над Балтийским морем (ФОТО)https://racurs.ua/n209323-vengerskie-istrebiteli-perehvatili-pyat-rossiyskih-samoletov-nad-baltiyskim-morem-foto.htmlРакурс
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило військово-повітряне командування НАТО, опублікувавши відповідні фото.
Зазначається, що угорські літаки піднялися в повітря з авіабази Шяуляй у Литві у відповідь на проліт поблизу повітряного простору Латвії п’ятьма російськими літаками — Су-30, Су-35 та трьома МіГ-31.
Винищувачі летіли поблизу повітряного простору НАТО, не дотримуючись міжнародних правил безпеки польотів, — наголошують у повітряному командуванні НАТО.
Російські літаки були виявлені на захід від латвійського узбережжя, після чого їх супроводили. Після виконання завдання винищувачі Gripen повернулися на базу.
Патрулювання повітряного простору НАТО — це колективна цілодобова місія, яка захищає кожен сантиметр повітряного простору НАТО, — додали в повітряному командуванні.