Праздник продолжается - у границы с Украиной в море упал российский Су-25

https://racurs.ua/n185200-prazdnik-prodoljaetsya-u-granicy-s-ukrainoy-v-more-upal-rossiyskiy-su-25.html

Ракурс

У Краснодарському краї росії впав у море штурмовик Су-25, повідомляють російські телеграм-канали. Пілот встиг катапультуватися. Очевидці публікують відео із пляжу.

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За попередніми даними, пілот, на жаль, катапультувався, зараз він непритомний. Очевидці викладають кадри з місцем падіння Су-25 в Єйську.

Офіційно екстрені служби та Міноборони РФ на момент публікації новин повідомлення про падіння винищувача не коментували.

Офіційних заяв щодо літака немає, але російські телеграм-канали публікують відео, на якому військовий літак падає в море.

Штурмовик упав у районі Єйського лиману, пише телеграм-канал Baza. Літак впав у море біля Єйська, пілота реанімують, передає ТАРС із посиланням на екстрені служби.