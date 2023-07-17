Корректировщица ударов россиян по энергообъектам Донбасса присела на семь лет

https://racurs.ua/n185207-korrektirovschica-udarov-rossiyan-po-energoobektam-donbassa-prisela-na-sem-let.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) допомогла посадити на сім років коригувальницю ударів по енергооб'єктах Донеччини.

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За наведенням Тетяни Лісової рашисти здійснили серію ракетних ударів по регіону, внаслідок чого постраждало щонайменше 20 мирних жителів.

Вона «зливала» окупантам координати об'єктів соціальної та критичної інфраструктури, у тому числі й підприємств, які виробляють електроенергію. Крім того, зрадниця передавала агресору локації базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю у лютому цього року «на гарячому», коли вона передавала розвіддані агресору.

Як повідомила у прес-службі силового відомства 17 липня, враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй сім років позбавлення волі. За даними розслідування, інформаторкою є місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до співпраці після початку повномасштабного вторгнення рф.

Зібрані розвіддані вона передавала «зв'язковій» — учасниці придуманої росіянами днр через спільницю. Для комунікації використовували один з популярних месенджерів.