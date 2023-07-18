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Ракурс
В Минобороны показали «Брэдли», уничтоживший в одном бою два российских танка

В Минобороны показали «Брэдли», уничтоживший в одном бою два российских танка

18 июл 2023, 09:15
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр показала світлину M2 «Бредлі», що знищив в одному бою одразу два російські танки.


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Воїни 47 ОМБР з позивними Примара, Кач та Бублік на своєму «Бредлі» працювали на Запорізькому напрямку.

Військові вже знають, що західна техніка — магніт для ворога, і як тільки на передньому рубежі з’являється Бредлі, росіяни застосовують все, що є. Від гранатометів до артилерії та ударних гелікоптерів, — написала заступниця міністра Ганна Маляр.

Цього разу бойову машину спочатку обходила з двох боків російська піхота. А коли окупантів знищили автоматичною гарматою, росіяни оголосили справжнє полювання на український «Бредлі».

Росіяни терміново ввели у бій пару Т-72. Обидва російські танки було одразу спалено — «Бредлі» оснащений важкою протитанковою ракетою TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), якою вміло скористався екіпаж.

На фото на тому самому «Бредлі» сидять: зліва навідник Примара, по центру Кач, командир бойової машини. Механік-водій Бублік на ту зйомку не встиг, бо був на завданні. Ми попросили його сфотографуватися окремо, — написала Маляр.

Источник: Ракурс


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