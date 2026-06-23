Бойцы ГУР уничтожили российские грузовики в Запорожском направлении. Фото:

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Сили оборони України продовжують нищити російську логістику.

На окупованій частині Запорізької області були ліквідовані вантажівки армії РФ, які здійснювали доставку вантажів через так званий сухопутний коридор до Криму. По військових цілях відпрацювала українська воєнна розвідка. Про це 23 червня Департамент активних дій ГУР Міноборони повідомив у Telegram.

Окупанти чомусь досі думають, що їхні логістичні маршрути через так званий сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму — це безпечна прогулянка. Але у дронів ДАД на це свій погляд, — йдеться у повідомленні.

Також розвідка оприлюднила відео, де показано, як достроково завершилися чергові рейси російського постачання.

Раніше в Міноборони повідомляли про запуск програми «Логістичний локдаун», яка має на меті системно знищувати російську логістику й маршрути постачання на оперативній глибині.

Зокрема, у травні підрозділи Сил оборони України уразили 8 тис. 612 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Це була найбільша кількість за час широкомасштабного вторгнення.

Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявляв, що після успішних ударів Сил оборони по російській логістиці, армія РФ змінила маршрути постачання провізії на фронт. Окупанти почали використовувати обʼїздні дороги у районі Маріуполя. Росіяни намагаються уникати трас Новоазовськ — Маріуполь та Донецьк — Маріуполь/Бердянськ.

Також загарбники використовують локальні дороги в Мангушському районі у районі сіл Дем’янівка, Комишувате, Стародубівка, Захарівка. А в Нікольському районі — Бойове.