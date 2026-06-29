ГУР уничтожило российских десантников в Запорожской области. Фото:

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Головне управління розвідки знищило російських десантників на Запоріжжі.

Командування РФ відправило у район Степногірська Запорізької області підрозділи розвідки ВДВ — повітряно-десантних військ, які вважаються елітою серед Збройних сил Росії. Окупанти планували захопити населений пункт і зняти відео для звіту вищому керівництву. Противник мав завдання зробити пропагандистську картинку. Про це повідомляється на YouTube-каналі ГУР Міноборони України.

Зазначається, що загарбники діяли вночі. Ворог очікував, що дощ і спеціальні антитепловізійні накидки допоможуть залишитися непоміченими. Однак на росіян вже чекали штурмовики спецпідрозділу «Артан».

Українська спецура навмисно дозволила росіянам підійти ближче й лише тоді завдала удару. Кадри бойової роботи розвідка вже опублікувала в мережі.

Нагадаємо, на окупованій частині Запорізької області були ліквідовані вантажівки армії РФ, які здійснювали доставку вантажів через так званий сухопутний коридор до Криму. По військових цілях відпрацювала українська воєнна розвідка.