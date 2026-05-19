Операторы СБС поразили пять российских грузовиков в Запорожье.

Сили безпілотних систем продовжують завдавати Росії військових втрат.

Екіпажі важких бомберів 412-ї бригади Nemesis уразили п’ять вантажівок армії РФ. Цю техніку противник використовував для перевезення живої сили, боєкомплектів і продовольства. Про це СБС Збройних сил України 19 травня повідомили у Facebook.

Українські військові наголосили, що спалення такої техніки порушує постачання підрозділів ворога, ускладнює ротації та знижує його спроможність вести бойові дії на Запорізькому напрямку.

Також захисники опублікували відео бойової роботи по загарбниках.

Нагадаємо, в Силах безпілотних систем заявили, що на окупованій території Донецької області оператори 1-го окремого центру СБС уразили РЛС ПРВ-16 та РЛС П-18. Також відомо про ураження складу пально-мастильних матеріалів, складу боєприпасів і тимчасових пунктів дислокації окупантів.