Армия РФ жертвует солдатами ради срочных отчетов под Гуляйполем. Фото:

Російське командування жертвує своїми солдатами заради термінових звітів під Гуляйполем.

Українська агентура, що діє у складі 394-го мотострілецького полку ЗС РФ, повідомила, що в районі Гуляйполя у Запорізькій області під час штурмів багато груп ворога виходили на позиції без належної розвідки. Командування вимагає показати швидкий результат, але через це окупанти зазнають великих втрат. Про це рух опору «АТЕШ» 21 листопада повідомив у Telegram.

Виявилося, що командири цих підрозділів свідомо знехтували розвідкою під тиском вищого керівництва та поспіху. Внаслідок цього групи загарбників потрапляли на ділянки фронту, де домінували Сили оборони України.

Ці випадки вкотре показують зневажливе ставлення командування безпеки своїх бійців. Для керівництва російської армії важливий результат за будь-яку ціну, незважаючи на кількість людських жертв, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, у жовтні рух опору «АТЕШ» інформував, що командування 506-го мотострілецького полку Збройних сил РФ почало набирати жінок до штурмових підрозділів, щоб компенсувати значні втрати особового складу на Покровському напрямку. Це свідчить про те, що у ворога закінчилися найманці та контрактники.