РФ почала готувати жіночі штурмові роти на Покровському напрямку. Фото:

Ракурс

Росіяни почали формувати штурмові роти з жінок.

Так, командування 506-го мотострілецького полку Збройних сил РФ почало набирати жінок до штурмових підрозділів, щоб компенсувати значні втрати особового складу на Покровському напрямку. Це свідчить про те, що у ворога закінчилися найманці та контрактники. Про це 24 жовтня повідомив рух опору «АТЕШ» із посиланням на агентів, які діють у лавах противника.

Окупанти готові кидати на забій будь-кого, перетворюючи жінок на гарматне м’ясо, — зазначили в русі.

Зазначаються, що таких жінок-штурмовиків загарбники використовують для інфільтрації. Їм наказали, щоб у разі невдалого штурму вони переодягалися у цивільне й проводили розвідку під виглядом цивільного населення. Всю зібрану інформацію вони повинні передавати окупантам.

Наші джерела підтверджують, що для цих жінок немає шляху назад. Їхнє життя залежить виключно від «милості» командирів, на яку можна заслужити лише одним способом. Російська армія остаточно втратила будь-які моральні орієнтири, — додали партизани.

