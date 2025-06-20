Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти використовують самокати у штурмових діях, фото: «Фокус»
Рашисти готують самокати для штурмів на Херсонщині — АТЕШhttps://racurs.ua/ua/n207226-rashysty-gotuut-samokaty-dlya-shturmiv-na-hersonschyni-atesh.htmlРакурс
Російські загарбники на Херсонщині готують самокати для подальших штурмових дій.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє партизанський рух «АТЕШ» з посиланням на своїх агентів серед військовослужбовців 24-го МСП зс рф.
Зазначається, що в районі Олешок відбувається заміна 28-го МСП через великі втрати в особовому складі та підготовка до штурмових дій:
Командування 24-го МСП змушує військовослужбовців самостійно збирати гроші та купувати самокати для штурму. Броньована техніка давно в дефіциті, тому вибір простий або на самокаті, або пішки.
Солдати пригнічені таким ставленням та плануванням: «м'ясні штурми» тут продовжаться, але вже на самокатах — для тих, хто зможе їх знайти, — додали в «АТЕШ».
Читайте також
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...