Рашисти використовують самокати у штурмових діях, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/ua/n207226-rashysty-gotuut-samokaty-dlya-shturmiv-na-hersonschyni-atesh.html

Ракурс

Російські загарбники на Херсонщині готують самокати для подальших штурмових дій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє партизанський рух «АТЕШ» з посиланням на своїх агентів серед військовослужбовців 24-го МСП зс рф.

Зазначається, що в районі Олешок відбувається заміна 28-го МСП через великі втрати в особовому складі та підготовка до штурмових дій:

Командування 24-го МСП змушує військовослужбовців самостійно збирати гроші та купувати самокати для штурму. Броньована техніка давно в дефіциті, тому вибір простий або на самокаті, або пішки.