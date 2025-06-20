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Ракурс
Рашисти використовують самокати у штурмових діях, фото: «Фокус»

Рашисти готують самокати для штурмів на Херсонщині — АТЕШ

20 чер 2025, 21:53
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Російські загарбники на Херсонщині готують самокати для подальших штурмових дій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє партизанський рух «АТЕШ» з посиланням на своїх агентів серед військовослужбовців 24-го МСП зс рф.

Зазначається, що в районі Олешок відбувається заміна 28-го МСП через великі втрати в особовому складі та підготовка до штурмових дій:

Командування 24-го МСП змушує військовослужбовців самостійно збирати гроші та купувати самокати для штурму. Броньована техніка давно в дефіциті, тому вибір простий або на самокаті, або пішки.

Солдати пригнічені таким ставленням та плануванням: «м'ясні штурми» тут продовжаться, але вже на самокатах — для тих, хто зможе їх знайти, — додали в «АТЕШ».

Джерело: Ракурс


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