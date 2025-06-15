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Ракурс
Російські загарбники відбирають у цивільних заготовлені на зиму дрова, фото: «единая россия»

На ТОТ Запоріжжя рашисти відбирають у місцевих жителів дрова, щоб будувати окопи

15 чер 2025, 08:58
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У тимчасово окупованих селах Пологівського району Запорізької області російські військові їздять по дворах і забирають у місцевих мешканців дрова для будівництва окопів.

Такі випадки зафіксовані впродовж останнього тижня у Воскресенці, Гусарці, Кам’янці, Зразковому, Більманці та, ймовірно, відбуваються в інших селах Пологівського району та самих Пологах. Про це повідомляється у Telegram-каналі руху «Жовта стрічка».

Проходять «рейди» російських військових, які забирають у місцевих мешканців заготовлені на зиму дрова. Аргументують це тим, що вже літо і якось до зими люди зможуть роздобути нові дрова, а ті мають йти на «захист росії», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що російські військові поводяться агресивно, жодних домовленостей з місцевими старостами і колаборантами про таку конфіскацію не було.

Нагадаємо, восени 2024 року повідомлялося, що на ТОТ Херсонщини рашисти почали вилучати човни у місцевих жителів, щоб подолати дефіцит плавзасобів у своїх рядах.

Джерело: Ракурс


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