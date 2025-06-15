На то Запорожье рашисты отбирают у местных жителей дрова, чтобы строить окопы

Российские захватчики отбирают у гражданских заготовленные на зиму дрова, фото: «единая россия»

https://racurs.ua/n207079-na-to-zaporoje-rashisty-otbiraut-u-mestnyh-jiteley-drova-chtoby-stroit-okopy.html

Ракурс

У тимчасово окупованих селах Пологівського району Запорізької області російські військові їздять по дворах і забирають у місцевих мешканців дрова для будівництва окопів.

Такі випадки зафіксовані впродовж останнього тижня у Воскресенці, Гусарці, Кам’янці, Зразковому, Більманці та, ймовірно, відбуваються в інших селах Пологівського району та самих Пологах. Про це повідомляється у Telegram-каналі руху «Жовта стрічка».

Проходять «рейди» російських військових, які забирають у місцевих мешканців заготовлені на зиму дрова. Аргументують це тим, що вже літо і якось до зими люди зможуть роздобути нові дрова, а ті мають йти на «захист росії», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що російські військові поводяться агресивно, жодних домовленостей з місцевими старостами і колаборантами про таку конфіскацію не було.

Нагадаємо, восени 2024 року повідомлялося, що на ТОТ Херсонщини рашисти почали вилучати човни у місцевих жителів, щоб подолати дефіцит плавзасобів у своїх рядах.