Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты периодически конфисковывают гражданские авто на ВОТ, фото: motolko.help

На ВОТ прошла волна конфискации гражданских авто на нужды армии захватчиков — ЦНС

30 дек 2024, 16:03
999

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники провели чергову хвилю конфіскації автомобілів у цивільного населення.


.

Про це сьогодні, 30 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Офіційно авто конфіскують у правопорушників на «потреби сво». Проте ворог насправді шукає підстави для конфіскації, адже дорожня інспекція має план, який намагається виконати, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що зафіксовані випадки коли авто конфісковували за незначну заборгованість з несплати штрафу. Після конфіскації автомобіль передаються окупаційним підрозділам, які використовують викрадені автівки при штурмах позицій захисників України.

У ЦНС закликають надавати інформацію щодо тих, хто мародерить населення тимчасово окупованих територіях до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров