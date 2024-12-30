Окупанти періодично конфісковують цивільні авто на ТОТ, фото: motolko.help

https://racurs.ua/ua/n202661-na-tot-proyshla-hvylya-konfiskaciyi-cyvilnyh-avto-na-potreby-armiyi-zagarbnykiv-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники провели чергову хвилю конфіскації автомобілів у цивільного населення.

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Про це сьогодні, 30 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Офіційно авто конфіскують у правопорушників на «потреби сво». Проте ворог насправді шукає підстави для конфіскації, адже дорожня інспекція має план, який намагається виконати, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що зафіксовані випадки коли авто конфісковували за незначну заборгованість з несплати штрафу. Після конфіскації автомобіль передаються окупаційним підрозділам, які використовують викрадені автівки при штурмах позицій захисників України.

У ЦНС закликають надавати інформацію щодо тих, хто мародерить населення тимчасово окупованих територіях до відповідного анонімного чат-бота.