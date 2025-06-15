Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Сергей Лысак

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Російські загарбники здійснили черговий обстріл Нікопольського району Дніпропетровської області, застосувавши артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Про це сьогодні, 15 червня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері й вночі агресор тероризував Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади. На території приватного підприємства виникла пожежа, яку рятувальники приборкали, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в наслідок обстрілу:

пошкоджені сонячні панелі та легкова автівка;

понівечені також два приватні будинки;

зачепило газогін;

люди не постраждали.

Також цієї ночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною чотири безпілотники й крилату ракету.