Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Сергей Лысак
Рашисты обстреляли предприятие на Днепропетровщине — повреждены солнечные панели (ФОТО)https://racurs.ua/n207078-rashisty-obstrelyali-predpriyatie-na-dnepropetrovschine-povrejdeny-solnechnye-paneli-foto.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили черговий обстріл Нікопольського району Дніпропетровської області, застосувавши артилерію та реактивні системи залпового вогню.
Про це сьогодні, 15 червня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ввечері й вночі агресор тероризував Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади. На території приватного підприємства виникла пожежа, яку рятувальники приборкали, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в наслідок обстрілу:
- пошкоджені сонячні панелі та легкова автівка;
- понівечені також два приватні будинки;
- зачепило газогін;
- люди не постраждали.
Також цієї ночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною чотири безпілотники й крилату ракету.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...