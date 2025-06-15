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Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак
Рашисти обстріляли підприємство на Дніпропетровщині — пошкоджено сонячні панелі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207078-rashysty-obstrilyaly-pidpryiemstvo-na-dnipropetrovschyni-poshkodjeno-sonyachni-paneli-foto.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили черговий обстріл Нікопольського району Дніпропетровської області, застосувавши артилерію та реактивні системи залпового вогню.
Про це сьогодні, 15 червня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ввечері й вночі агресор тероризував Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади. На території приватного підприємства виникла пожежа, яку рятувальники приборкали, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в наслідок обстрілу:
- пошкоджені сонячні панелі та легкова автівка;
- понівечені також два приватні будинки;
- зачепило газогін;
- люди не постраждали.
Також цієї ночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною чотири безпілотники й крилату ракету.
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