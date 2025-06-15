Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

Рашисти обстріляли підприємство на Дніпропетровщині — пошкоджено сонячні панелі (ФОТО)

15 чер 2025, 08:16
999

Російські загарбники здійснили черговий обстріл Нікопольського району Дніпропетровської області, застосувавши артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Про це сьогодні, 15 червня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері й вночі агресор тероризував Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади. На території приватного підприємства виникла пожежа, яку рятувальники приборкали, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в наслідок обстрілу:

  • пошкоджені сонячні панелі та легкова автівка;
  • понівечені також два приватні будинки;
  • зачепило газогін;
  • люди не постраждали.

Також цієї ночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною чотири безпілотники й крилату ракету.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів