Пентагон підтвердив переміщення систем протидії БПЛА на Близький Схід

Міністр оборони США підтвердив переміщення американських компонентів систем протидії безпілотникам, що призначалися Україні, на Близький Схід.

Одне з питань було таким: «Чи перевели ви частину своїх систем протидії безпілотним літальним апаратам з України на Близький Схід?» Я відповів, що так, перевели, — заявив Піт Гегсет в ефірі Fox News, посилаючись на свої свідчення в Конгресі США цього тижня.

Глава Пентагону пояснив це необхідністю «використовувати всі наявні ресурси для захисту наших людей у цьому регіоні та в усьому світі, тому що сьогодні ситуація в галузі оборони змінилася». Він додав, що «такі невеликі системи [дрони] можуть становити велику загрозу».

Раніше в інтерв’ю ABC News президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію, яку кількома днями раніше озвучили журналістами, а також зазначив, що домовленості щодо цього проєкту були досягнуті ще за часів адміністрації Байдена.

Це була недорога та особлива технологія, — додав він, наголошуючи на значенні цих поставок для оборони України.

США обіцяли передати Україні 20 тисяч ракет для боротьби з російськими безпілотниками «шахед», але зрештою перенаправили їх на Близький Схід.