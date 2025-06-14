В Сумской области удалось остановить наступление рф, на Днепропетровщине продвижения врага нет, - президент

На Сумщині вдалося зупинити наступ рф, на Дніпропетровщині просування ворога немає.

Про це 14 червня повідомив на брифінгу президент Володимир Зеленський.

Максимальна глибина, на якій відбуваються бої [на Сумщині] — 7 кілометрів від кордону. Головні бої — це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка, Юнаківка. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль. І на інших цих напрямках, про які я сказав, тривають бої, — розповів Зеленський.

Росіяни поширюють інформаційні вкиди про своє просування у Дніпропетровській області — це не відповідає дійсності.

Намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія — зробити фотографію, відео тощо. Тому росіяни запускають маленькі ДРГ для того, аби вони просто це зробили, — додав очільник держави.

Він розповів, що одну з таких ДРГ напередодні знищили українські оборонці — шестеро ворожих військових були в кілометрі від адмінкордону.