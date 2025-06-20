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Рашисты используют самокаты в штурмовых действиях, фото: «Фокус»
Рашисты готовят самокаты для штурмов в Херсонской области — АТЕШhttps://racurs.ua/n207226-rashisty-gotovyat-samokaty-dlya-shturmov-v-hersonskoy-oblasti-atesh.htmlРакурс
Російські загарбники на Херсонщині готують самокати для подальших штурмових дій.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє партизанський рух «АТЕШ» з посиланням на своїх агентів серед військовослужбовців 24-го МСП зс рф.
Зазначається, що в районі Олешок відбувається заміна 28-го МСП через великі втрати в особовому складі та підготовка до штурмових дій:
Командування 24-го МСП змушує військовослужбовців самостійно збирати гроші та купувати самокати для штурму. Броньована техніка давно в дефіциті, тому вибір простий або на самокаті, або пішки.
Солдати пригнічені таким ставленням та плануванням: «м'ясні штурми» тут продовжаться, але вже на самокатах — для тих, хто зможе їх знайти, — додали в «АТЕШ».
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