Европе нужно значительно увеличить производство оружия, фото: NARA & DVIDS

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Хоча європейські країни інвестують у свою оборону набагато більше, ніж до початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році, це не обов’язково призведе до бажаного збільшення військового потенціалу до 2030 року.

Такого висновку дійшли автори дослідження Кільського інституту світової економіки та аналітичного економічного центру Bruegel, результати якого представили у сьогодні, 20 червня, у Брюсселі, повідомляє DW.

Зазначається, що це дослідження є оновленою версією аналогічного звіту від вересня 2024 року, висновок якого полягав у тому, що Європа буде готова воювати лише через кілька десятиліть.

Якщо Європа ставить собі за мету бути готовою до війни до 2030 року, то ситуація викликає ще більше занепокоєння, — наголошується у прес-релізі інституту.

Експерти дійшли таких висновків, аналізуючи дані Кільського трекера військових закупівель — ресурсу, який систематично відстежує обсяги військового виробництва рф паралельно з військовими замовленнями Німеччини, Великобританії, Польщі та Франції за період з 2020 по 2025 рік. Зазначається, що:

за останні три роки військові спроможності рф зросли кількісно та якісно. З огляду на цю загрозу європейські країни збільшили свої витрати на оборону в середньому з 1,4% до понад 2% ВВП, і ці цифри, як очікується, надалі зростатимуть;

проте, попри збільшення витрат на оборону в Європі, росія продовжує випереджати її за кількістю систем озброєння. Тому європейське оборонне виробництво має збільшитися приблизно в п’ять разів, щоб «схилити чашу терезів на користь Європи», а закупівлі озброєння необхідно пришвидшити та здійснювати на ранніх етапах;

cеред позитивних тенденцій — зростання європейського виробництва артилерійських снарядів та гаубиць, яке наразі «майже відповідає вимогам для надійного автономного стримування росії». На сьогодні різні європейські виробники випускають мільйони артилерійських снарядів та понад 400 гаубиць щороку, що «є значним збільшення, порівняно зі 168 гаубицями на рік у 2022 році»;

однак виробництво танків, БМП, ракет та бойових літаків залишається значно нижчим за необхідний рівень. Виробництво танків і БМП у Європі має збільшитися у шість разів, щоб відповідати темпам переозброєння рф. Окрім цього, щоб посилити свої спроможності для стримування, Європа має «терміново розширити свої потужності з виробництва ракет».

Серед фактів, які послаблюють обороноздатність Європи:

значна залежність від США у сфері передових технологій в галузі озброєнь; внутрішнє виробництво високоякісних систем все ще обмежене і вони в середньому значно дорожчі за свої міжнародні аналоги.

Автори дослідження радять виробникам робити більший акцент на нові технології, які довели свою ефективність на полі бою в Україні. Для цього Європі необхідно збільшити фінансування оборонних досліджень.

Наразі європейські країни інвестують у цю сферу близько 13 млрд євро щорічно, що є незначною сумою у порівнянні зі 145 млрд дол., котрі витрачають США.

Джерело: Deutsche Welle