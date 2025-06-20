Сооружение пограничного рва в Эстонии, фото: ERR

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На кордоні Естонії та рф копають загороджувальну траншею, яка є частиною першої тестової ділянки Балтійської оборонної зони, що створюється державою.

Траншея пролягає точно між загороджувальним парканом і прикордонними стовпами. Вона має 4 м в ширину і 3 м, її призначення — створити додатковий бар'єр, який затримає ворога і дасть час оборонцям країни відреагувати, повідомляє естонське видання ERR.

В даному випадку протитанковий рів, про який ми говоримо, зупинить ворога — він сповільнить його, і якщо він прокладе через нього, так би мовити, прохід, то стане дуже хорошою мішенню для нашої зброї, — розповів підполковник Айнар Афанасьєв, командир інженерно-саперного відділення.

Роботи ведуться за допомогою спецтехніки у прикордонному селищі Вінскі, розташованому на південному сході країни. Хоча більша частина східного кордону Естонії проходить вздовж водойм, на крайньому південному сході кордон проходить через лісисту місцевість, і саме в цій зоні обладнують протитанкові рови.

Наразі будується до 4 км загороджувальних ровів та визначаються місця розташування до 28 бункерів, які встановлять до осені, і до десяти складів.

Бункери будуть побудовані на прикордонній смузі відповідно до аналізу та потреб Сил оборони країни. На місцевості вони стануть частиною огорожі прикордонної смуги, що допоможе охороняти кордон у мирний час.

Зазначається, що загороджувальні рови будуть побудовані як на державних, так і на приватних землях, котрі викуплять або обміняють. Ділянка, яка зараз будується, розташована на землі, що належить Міністерству внутрішніх справ Естонії. Для інших ділянок наразі триває проектування.

Джерело: ERR