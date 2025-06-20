Последствия российских ударов, фото: «Укрпочта»

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Російські загарбники сьогодні, 20 червня, атакували поштову автівку на Нікопольщині та розтрощили відділення в Одесі.

Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти».

Наші люди цілі. Ми відновимося. А росіяни завжди будуть нікчемами, — наголосили у компанії.

Сьогодні вранці очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок нічного удару росіян одна людина загинула, 14 постраждали. Поранення отримали 11 цивільних людей та троє рятувальників під час ліквідації наслідків. Четверо людей (троє з яких співробітники ДСНС) госпіталізовані у стані середнього ступеню тяжкості, інші, після отримання необхідної допомоги, продовжують амбулаторне лікування.

Внаслідок удару постраждали житлові будинки, вищі навчальні заклади, цивільна інфраструктура та транспорт.