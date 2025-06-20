20 июня 2025 года состоялся новый обмен пленными, фото: КШППВ

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Ще один етап обміну полоненими у категорії «важкопоранені та тяжкохворі», домовленість про проведення якого була досягнута у Стамбулі, відбувся сьогодні, 20 червня.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Повернуто з російської неволі ще одну групу Захисників, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в ході обміну з російської неволі звільнено військовослужбовців ЗСУ (зокрема представників ВМС, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем), а також Прикордонної служби та Нацгвардії.

Усі визволені сьогодні Захисники належать до солдатського та сержантського складу. Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року, — розповіли у КШППВ.

Зазначається, що:

усі звільнені сьогодні мають поранення, або важкі медичні діагнози — епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення;

у багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

Повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі, — розповіли у КШППВ.

У КШППВ додали, що обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.