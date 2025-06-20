Бойцы НГУ взяли в плен оккупантов. Фото:

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Обмінний фонд України поповнили бійці Національної гвардії.

Військовослужбовці бригади «Червона калина» вступили в бій з групою російських окупантів на Покровському напрямку Донецької області. Загарбники ховалися в одній із покинутих будівель, але захисники викрили сховок російської піхоти. Про це НГУ 20 червня повідомила у Telegram.

Розвідники бригади, мов привиди, тихо з’явились, вступили у бій і викурили окупантів із їхнього лігва, — йдеться у повідомленні.

Декого з росіян вдалося взяти у полон. У Нацгвардії наголосили, що кожен полонений — це шанс повернутись додому українців, які знаходяться у російському полоні в нелюдських умовах.

Нагадаємо, днями українські військові вперше за допомогою FPV-дрона взяли в полон російського окупанта. Командир екіпажу дрона 414-ї бригади «Птахи Мадяра» з позивним Пейн прямував до своєї цілі, коли ворожий піхотинець підняв руки. Оператор БпЛА не встав вбивати загарбника, а вирішив взяти його в полон.