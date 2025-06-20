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Ракурс
Последствия обстрелов. Фото: прокуратура

Российские БпЛА ударили по пригороду Харькова — пострадали два поселка

20 июн 2025, 11:54
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Передмістя Харкова зазнало атаки російськими безпілотниками.

У п’ятницю, 20 червня, близько 2.00 російські дрони-камікадзе типу «Шахед» вдарили по двох селах Харківського району. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Зокрема, БпЛА поцілили по цивільних підприємствах у селищі Коротич Харківського району. Там спалахнули масштабні пожежі.

Орієнтовно в це й же ж час ворожі дрони влучили по селу Високий й пошкодили щонайменше 15 будинків, господарські приміщення та автомобілі. У цьому населеному пункті була поранена 33-річна жінка.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України й вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Наслідки обстрілів. Фото: прокуратура

Наслідки обстрілів. Фото: прокуратура

Наслідки обстрілів. Фото: прокуратура

Наслідки обстрілів. Фото: прокуратура

Наслідки обстрілів. Фото: прокуратура

Нагадаємо, російська армія вночі 20 червня атакувала безпілотниками Харків та передмістя. Під обстріл потрапили два райони міста та один із районів області. Постраждали четверо осіб, виникли масштабні пожежі.

Источник: Ракурс


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