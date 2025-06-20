Последствия обстрелов. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n207212-rossiyskie-bpla-udarili-po-prigorodu-harkova-postradali-dva-poselka.html

Ракурс

Передмістя Харкова зазнало атаки російськими безпілотниками.

У п’ятницю, 20 червня, близько 2.00 російські дрони-камікадзе типу «Шахед» вдарили по двох селах Харківського району. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Зокрема, БпЛА поцілили по цивільних підприємствах у селищі Коротич Харківського району. Там спалахнули масштабні пожежі.

Орієнтовно в це й же ж час ворожі дрони влучили по селу Високий й пошкодили щонайменше 15 будинків, господарські приміщення та автомобілі. У цьому населеному пункті була поранена 33-річна жінка.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України й вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо, російська армія вночі 20 червня атакувала безпілотниками Харків та передмістя. Під обстріл потрапили два райони міста та один із районів області. Постраждали четверо осіб, виникли масштабні пожежі.