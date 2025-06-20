Руйнування на Харківщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n207206-na-harkivschyni-vnaslidok-dronovoyi-ataky-vynykly-pojeji-postrajdaly-dity.html

Ракурс

Харківщина зазнала масованої ворожої атаки безпілотників.

У ніч проти 20 червня окупанти вдарили по Харкову та передмістю. Під удари потрапили Шевченківський, Основ’янський райони обласного центу та Харківський район області. Медична допомога знадобилася чотирьох місцевим жителям. Серед постраждалих — двоє неповнолітніх дівчат віком 12 та 17 років. Про це ДСНС повідомила у Telegram.

Через влучання «Шахедів» виникли чотири пожежі. Зокрема, горіли дах шестиповерхового недобудованого будинку на площі 1 тис. кв. м, конструктивні елементи господарчої споруди площею 10 кв. м, три ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1 тис. 500 кв. м. Також були пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та легкові автомобілі.

Нагадаємо, вночі 20 червня російська армія масовано вдарила по Одесі ударними безпілотниками. У місті зафіксовано понад 10 влучань. Постраждали 13 осіб, серед них троє рятувальників. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.