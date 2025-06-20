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Ракурс
Разрушение в Харьковской области. Фото: ГСЧС

В Харьковской области в результате дроновой атаки возникли пожары — пострадали дети

20 июн 2025, 08:56
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Харківщина зазнала масованої ворожої атаки безпілотників.

У ніч проти 20 червня окупанти вдарили по Харкову та передмістю. Під удари потрапили Шевченківський, Основ’янський райони обласного центу та Харківський район області. Медична допомога знадобилася чотирьох місцевим жителям. Серед постраждалих — двоє неповнолітніх дівчат віком 12 та 17 років. Про це ДСНС повідомила у Telegram.

Через влучання «Шахедів» виникли чотири пожежі. Зокрема, горіли дах шестиповерхового недобудованого будинку на площі 1 тис. кв. м, конструктивні елементи господарчої споруди площею 10 кв. м, три ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1 тис. 500 кв. м. Також були пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та легкові автомобілі.

Руйнування на Харківщині. Фото: ДСНС

Руйнування на Харківщині. Фото: ДСНС

Руйнування на Харківщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 20 червня російська армія масовано вдарила по Одесі ударними безпілотниками. У місті зафіксовано понад 10 влучань. Постраждали 13 осіб, серед них троє рятувальників. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.

Источник: Ракурс


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